Coronavirus in Italia: scuole chiuse? “La prossima settimana misure più localizzate, ipotesi didattica a distanza”

“Abbiamo posto in essere misure draconiane ma dalla prossima settimana possiamo pensare a una chiusura solo provinciale delle scuole, misure più localizzate“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a 24 Mattino su Radio 24 precisando che comunque ogni decisione deve essere presa “in accordo con le autorità sanitarie“.

“Non c’è rischio che i nostri studenti perdano l’anno“, precisa il Ministro. “Non sarà necessario allungare l’anno scolastico per recuperare i giorni persi perché stiamo lavorando per la didattica a distanza“.