Coronavirus in Italia, tra test post mortem e malattie: chi sono le 5 vittime

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento risultano contagiate 219 persone in 5 regioni.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 172, 27 in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio. I pazienti ricoverati con sintomi sono 99, 23 sono in terapia intensiva, mentre 91 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 5 sono decedute.

Sono finora 5 le vittime in Italia provocate dal Coronavirus.

Il primo caso reso pubblico è stato quello di un pensionato di 77 anni di Vo’ Euganeo, gia’ ricoverato da oltre dieci giorni all’ospedale di Schiavonia, nel Padovano, per precedenti patologie, quando e’ morto il 21 febbraio.

Il secondo decesso annunciato in realta’ risale a prima: un’altra pensionata, 77 anni, è stata trovata morta il 22 febbraio nella sua casa di Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Solo post mortem è stato fatto il test, risultato positivo, ma anche lei aveva patologie pregresse.

La terza vittima, annunciata ieri dalla Regione Lombardia, è una donna anziana, ricoverata a Crema in oncologia, anche lei con una situazione pregressa seria.

In nottata e’ arrivata la notizia di un quarto decesso, in Lombardia, un bergamasco di 84 anni ricoverato al Papa Giovanni XXIII.

La quarta vittima in Lombardia, quinta totale, è un uomo 88 anni di Caselle Landi, sempre nel Bergamasco.

In tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.