Coronavirus in Lombardia: da domani scuole chiuse a Sesto San Giovanni

Dopo la conferma del caso positivo di Coronavirus, il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha firmato un’ordinanza, in accordo con Regione e Prefettura: “Le scuole cittadine di ogni grado verranno chiuse da domani, fino a nuova disposizione annullati tutti gli eventi sportivi sul territorio di Sesto San Giovanni, le gite scolastiche in Italia e all’estero, gli eventi culturali e tutte le manifestazioni pubbliche. Chiuderemo anche le biblioteche e i centri anziani. Sospesi anche gli eventi legati al carnevale previsti per il prossimo fine settimana. E’ il momento di tenere i nervi saldi e di essere pragmatici, senza farsi prendere dal panico. Stiamo lavorando con impegno, insieme a Regione Lombardia, autorita’ sanitarie e a tutti gli organi preposti, per tutelare la salute pubblica della cittadinanza“.