Coronavirus, in Piemonte solo un positivo : gli altri 2 erano di falsa positività

I test di conferma eseguiti su due dei tre casi di positività al coronavirus registrati in Piemonte, sono risultati negativi. Lo riporta l’assessore alla sanità Luigi Icardi, anticipando i risultati dei test dell’istituto superiore di sanità. Si tratta della coppia residente a Cumiana, la cui figlia è altresì rimasta sempre negativa.

Resta quindi solo un caso positivo, che è in buone condizioni, ricoverato all’Amedeo di Savoia di Torino. Icardi anticipa che vengono ora a cadere anche gli eventuali controlli su conoscenti e parenti della coppia di Cumiana, e ciò determina anche il via libera all’apertura degli stabilimenti dell’Italdesign dove l’uomo lavora, e che erano rimasti chiusi da domenica.

Il test di secondo livello che ha rivelato la falsa positività per la coppia di Cumiana è stato eseguito dall’istituto Superiore di Sanità, come prevede la procedura che viene seguita in tutti i casi sospetti. “E’ davvero una buona notizia – rimarca l’assessore Icardi. – Naturalmente abbiamo fatto tutte le indagini epidemiologiche, ma questo risultato significa che possiamo liberare dalla quarantena molte persone”.