Coronavirus in Puglia: scuole chiuse e 17 persone in quarantena nel Foggiano

Dopo aver accertato che alcuni residenti potevano essere venuti in contatto con una persona positiva al Coronavirus, il sindaco di Ascoli Satriano nel Foggiano, Vincenzo Sarcone, d’intesa con la Asl di Foggia, ha disposto la chiusura delle scuole e la quarantena per 17 persone.

Il primo cittadino ha deciso, con una ordinanza, “la chiusura al pubblico nei giorni 2 e 3 marzo” dell’istituto comprensivo “Nicholas Green”, San Carlo e la sezione distaccata del Liceo Classico “Lanza” allo scopo di “eseguire la sanificazione degli edifici e dei mezzi di trasporto scolastici“. Disposto anche “il divieto di eventi pubblici e privati svolti sia al chiuso che in luoghi aperti prevedendo la sorveglianza attiva degli organi di polizia, per i prossimi 14 giorni“.

Un uomo, residente a Soresina, nel cremonese, è stata in visita dalla sorella ad Ascoli Satriano e, dopo tre giorni, è tornato nel suo paese, dove è poi risultato positivo.