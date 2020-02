In Trentino le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido all’Università di Trento, resteranno chiuse per tutta la settimana: il rientro in aula e la ripresa delle lezioni è previsto lunedì 2 marzo. La relativa ordinanza è stata firmata dal governatore trentino Maurizio Fugatti. Annullate anche le manifestazioni legate al carnevale previste per domani martedì grasso.