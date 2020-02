Coronavirus in Veneto: scuole chiuse, stop alle manifestazioni e al Carnevale di Venezia

“L’ordinanza che abbiamo emesso prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Veneto fino al 1 marzo compreso“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa sul contagio del coronavirus.

“Le manifestazioni in corso andranno ad esaurimento, ma da questa sera è previsto il blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive fino al 1 di marzo compreso“. Saranno chiuse anche “fiere e musei“. “L’ordinanza è operativa da subito e entrerà in vigore dalla mezzanotte“.

