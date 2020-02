Coronavirus: individuata possibile cura, 2 farmaci potrebbero fermarlo

Un team di esperti guidati da Li Lanjuan, una delle principali ricercatrici nella lotta contro il nuovo coronavirus in Cina – riporta il quotidiano cinese Changjiang – ha condotto test preliminari in un laboratorio dell’Università di Zhejiang, scoprendo che due farmaci, l’Abidol e il Darunavir, potrebbero inibire il modo efficace il virus.

Li, docente alla Zhejiang University, ha spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenterebbe invece una serie di effetti collaterali. Li ha quindi chiesto che i due medicinali siano inseriti nel programma di cure elaborato dalla Commissione sanitaria nazionale per far fronte all’epidemia.