Coronavirus: “Innegabile la trasmissione senza sintomi, la situazione è seria”

“E’ ormai innegabile la trasmissione asintomatica o pauci-sintomatica“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, professore ordinario di Microbiologia e virologia all’università di Padova ed ex presidente della Società europea e italiana di virologia, riferendosi ai 3 casi positivi di Coronavirus in Lombardia. “Ormai possiamo basarci sui dati epidemiologici internazionali per dire che la situazione è seria: i numeri a livello globale hanno superato di quasi 10 volte quelli della Sars. Sappiamo che questo Coronavirus si trasmette facilmente ma non è ancora pandemia“.