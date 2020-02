Coronavirus, in Italia 1.128 contagi e 29 morti. L’ipotesi dell’esperto: “virus padano non c’entra con Cina, arriva da animali allevati in terre ultra concimate con fanghi industriali”

Il Coronavirus ha fatto altri 8 morti in un giorno in Italia: il bilancio giornaliero peggiore dall’inizio dell’epidemia. Complessivamente il numero dei morti è salito a 29. Oggi ci sono stati 6 morti in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Altre 4 persone, invece, sono guarite in Liguria, portando il numero dei guariti a 50. Le persone ad oggi contagiate sono 1.049, esclusi i morti e i guariti. Complessivamente il numero di contagi in Italia è salito a 1.128.

Tra le 1.049 persone che oggi risultano contagiate, il 52% si trova in isolamento domiciliare perchè non ha sintomi o ha sintomi talmente tanto lievi che non richiedono un ricovero in Ospedale. Invece 401 sono ricoverati con sintomi (il 38% del totale) e 105 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10% del totale).

I numeri sono stati forniti dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha anche spiegato come in Lombardia ci sono 552 contagiati (il 52% del totale), in Emilia Romagna ce ne sono 213 (il 20% del totale) e in Veneto ce ne sono 189 (il 18% del totale). Complessivamente nelle tre Regioni della pianura Padana più colpite dall’epidemia, abbiamo il 90% dei contagiati di tutt’Italia. “Non intasate i numeri d’emergenza, contattate il medico di famiglia“, ha concluso Borrelli precisando che in Italia fino ad oggi sono stati effettuati 18.500 tamponi.

Coronavirus, l’ipotesi dell’esperto: “il virus padano forse non c’entra nulla con quello cinese, è nato negli animali allevati su terre ultra concimate con fanghi industriali”

“Sembra che il nuovo ceppo del virus isolato a Milano sia domestico e non abbia cioè alcunché da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli. Un virus padano esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali“. E’ quanto si legge su ‘Dagospia’ che raccoglie le dichiarazioni di Vincenzo D’Anna, presidente ordine dei biologi italiani, in merito all’isolamento del ceppo virale detto ‘italiano’ da parte dell’équipe del laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano. “I contagi – riporta ancora Dagospia riferendosi a D’Anna – sarebbero due: uno pandemico e l’altro locale. Ci troviamo innanzi a una delle più grandi cantonate che la politica italiana ha preso“, si legge. Interpellato in merito, D’Anna, attraverso il suo entourage afferma: “E’ solo un’ipotesi. Servono conferme. Se ne potrà parlare solo quando ci saranno risultati di laboratorio“. Si tratterebbe “nient’altro che di un’ipotesi“, spiega D’Anna, attraverso i suoi collaboratori.