Coronavirus: l’Italia 4° Paese europeo con contagi interni

Finora 7 Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito hanno segnalato casi di Coronavirus, ma solo 3 ne hanno avuti di “secondari” (che si sono verificati sul suolo europeo e non sono stati importati): lo ha rilevato l’ultimo bollettino del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie.

L’Italia, con i casi confermati in Lombardia, diventa il 4° Paese con contagi interni.

Al 20 febbraio, la Germania ha registrato 16 casi, di cui 2 importati e il resto secondari; la Francia 12 (5 importati, 7 secondari e un morto); il Regno Unito 9 (di cui uno solo importato); l’Italia 3, la Spagna 2 e Belgio, Finlandia e Svezia uno.