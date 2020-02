Coronavirus: Italia in quarantena, si allunga la lista dei Paesi che sconsigliano i viaggi nel nostro Paese

“Il messaggio agli italiani è di proteggersi, evitare che altri si infettino, rimanere sani quando si viaggia, usare fazzoletti e poi gettarli in contenitore chiuso, starnutire o tossire nel gomito, lavare spesso le mani con acqua e sapone“: lo ha affermato il direttore Europa OMS, Hans Kluge, in conferenza stampa dopo il vertice al ministero della Salute. “Usate le informazioni da fonti affidabili ed evitare stigmatizzare: la discriminazione sociale non funziona“. “Al personale sanitario che sta operando al massimo in prima linea dico che devono essere protetti, formati e avere a disposizione tutto il materiale necessario“.

“Ai Paesi europei dico siate pronti, se qualcuno di ammala trattare i pazienti in maniera dignitosa e con la corretta comunicazione al pubblico“, mentre “al governo italiano dico che apprezziamo molto il lavoro fatto: stanno facendo le cose giuste e dobbiamo essere pronti anche in Europa“.

Si allunga nel frattempo la lista dei Paesi che hanno adottato misure nei confronti dell’Italia.

L’ultima in ordine di tempo è stata l’India, il cui ministero della Salute su Twitter ha sconsigliato i viaggi nella Penisola annunciando la possibile quarantena per 14 giorni per quanti abbiano visitato il nostro Paese dal 10 febbraio.

La Turchia ha sconsigliato ai suoi cittadini di recarsi nelle zone italiane dove si sono registrati casi di contagio, e la Russia ha comunicato un simile provvedimento sul sito dell’agenzia sanitaria nazionale.

Questo il consiglio del governo britannico: “Sconsigliamo tutti i viaggi non essenziali nelle 10 cittadine della Lombardia e in quella del Veneto che sono state isolate dalle autorità italiane a causa dell’epidemia di Coronavirus“, recita l’avviso.

Il sottosegretario ai Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, ha “invitato” i propri connazionali a rinviare il più possibile i viaggi nelle regioni colpite. Gli studenti che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o in Veneto non potranno tornare a scuola in Francia alla ripresa delle lezioni, ma solo dopo aver trascorso un periodo di autoisolamento di 14 giorni.

Il ministero della Sanità spagnolo ha inserito tra le “aree a rischio” Veneto, Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna e le autorità olandesi hanno ordinato ai propri cittadini di non recarsi negli 11 comuni focolaio ed indicato Roma ed il Lazio come zone a rischio al pari delle regioni del nord.

La Bulgaria ha invitato i propri connazionali che risiedono o che hanno intenzione di viaggiare in Italia di recarsi nelle aree del Paese colpite dal Coronavirus solo in caso di necessità.

In Medio Oriente, l’Arabia Saudita, su indicazione del ministero della Sanità, ha sconsigliato a cittadini e residenti del regno del Golfo i viaggi in Italia, mentre il Kuwait ha sospeso i collegamenti aerei da e per il nostro Paese.

La Giordania ha deciso di negare l’ingresso nel regno a tutti i viaggiatori provenienti dal nostro Paese a meno che non abbiano lasciato l’Italia 14 giorni prima dell’arrivo nel regno.

Il Qatar ha sconsigliato ai propri cittadini di compiere viaggi in Italia.

L’Iraq ha vietato l’ingresso agli italiani e ai viaggiatori in arrivo dall’Italia.

Gli Stati Uniti hanno emanato un’allerta di livello uno per i viaggiatori diretti o di ritorno dal nostro Paese.