Coronavirus in Italia: “Quarantena obbligatoria per chi ha avuto contatti con pazienti positivi”

Il Ministero della Salute ha adottato una “nuova ordinanza” che prevede la “quarantena obbligatoria” per tutte le persone che abbiano avuto un “contatto” con i tre pazienti positivi al Coronavirus e la “sorveglianza attiva” per tutte le persone che siano state nelle “aree a rischio” nelle ultime due settimane: sono le nuove misure rese note dal premier Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. “Adesso – ha spiegato Conte – c’è questa questione che ci occupa i pensieri. Si è appena riunito il Comitato tecnico-scientifico istituito dal ministro della Salute Roberto Speranza. Abbiamo certificato questi tre nuovi casi di Coronavirus nel Lodigiano“. “Il ministro – prosegue – ha appena adottato, credo sia stata resa pubblica poco fa, una nuova ordinanza, che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutte le persone che sono venute a contatto con questi pazienti certificati positivi“. “Predisposta inoltre quella che è la sorveglianza attiva, quindi un trattamento con costante contatto con i medici, ma con la possibilità di una domiciliazione fiduciaria, per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono stati in aree a rischio. Continuiamo a mantenere altissima la linea della precauzione“. “Continuiamo a seguire tutti questi casi e a fare tutti gli accertamenti del caso, anche per ricostruire con attenzione quelli che sono stati i percorsi di questi tre pazienti nel Lodigiano, in modo da intervenire tempestivamente”, aggiunge il premier. Le aree a rischio “le definisce con aggiornamento costante l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, non qualsiasi area della Cina, ma quelle che sono considerate aree a rischio“, conclude Conte.