Coronavirus: anche italiani sulla nave da crociera in quarantena in Giappone

Ci sono anche cittadini italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone, a causa del coronavirus. A bordo della nave ci sono in totale circa 3.500 persone.

Tra passeggeri ed equipaggio, i connazionali a bordo della nave sarebbero 35: lo hanno riferito fonti della Farnesina, secondo cui non risultano al momento casi di coronavirus tra italiani.

L’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza.