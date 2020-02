Coronavirus: la Regione Friuli Venezia Giulia decreta lo stato di emergenza

La Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di emergenza per “fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi“: lo ha reso noto il vice governatore Riccardo Riccardi, che ha agito concordemente con il governatore, Massimiliano Fedriga.

Lo stato di emergenza è in vigore fino al 31 luglio.