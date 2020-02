Coronavirus: la ricetta per il disinfettante per le mani “fai da te”, si può preparare in casa con semplici ingredienti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una “ricetta” per preparare un disinfettante per le mani “fai da te“, spiegando anche tutti i passaggi necessari: tra gli “ingredienti” l’alcol etilico e l’acqua ossigenata. Il documento fa parte del materiale messo a punto per il lavaggio delle mani e non è specifico per il Coronavirus.

Per preparare dieci litri di disinfettante – si spiega – vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile, distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno. Una versione alternativa prevede l’utilizzo di alcol isopropilico al posto di quello etilico. “Mettete le bottiglie in quarantena per 72 ore prima dell’uso. Questo permette di distruggere ogni spora presente nell’alcol o nelle bottiglie“. Si raccomanda di etichettare chiaramente le bottiglie e di tenere il disinfettante e gli ingredienti lontano da fonti di calore.