Coronavirus: “La situazione non va sottovalutata, ma non c’è nessun allarme per Italia ed Europa”

“La situazione non va sottovalutata, ma non c’è nessun allarme che riguardi l’Italia e l’Europa, la percentuale dei casi è residuale. L’Italia ha preso delle misure precauzionali e noi stiamo facendo la nostra parte“: lo ha affermato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ai microfoni di “Circo Massimo” su Radio Capital, parlando del coronavirus. “Le industrie del farmaco hanno fatto un’alleanza con le istituzioni per lavorare sul vaccino e testare dei farmaci antivirali. Non vuol dire che la soluzione sia già a portata di mano, ma è importante avere reagito così per evitare che arrivi il panico se dovesse sfuggire la situazione“.