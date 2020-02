Coronavirus, l’aggiornamento sui nuovi casi al Nord Italia: 305 contagi in Lombardia e 98 in Veneto, “decisivo il comportamento individuale di ciascuno di noi”

Sono salite a 305 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia: lo ha comunicato in una nota la Regione aggiornando i dati rispetto ai tamponi risultati positivi. “Ancora una volta – ha commentato il presidente Attilio Fontana – ringrazio tutti coloro che sono in campo per fronteggiare questa emergenza, in particolare medici, personale sanitario e volontari della Protezione civile“.

In Veneto, secondo l’ultimo bollettino, sono invece 98 i casi di contagio. Il numero dei positivi sale di 11 unità rispetto all’ultimo aggiornamento delle 18 di ieri.

Coronavirus, Speranza: “L’Italia è più forte del Covid-19”

“L’Italia e’ piu’ forte del nuovo Coronavirus“: lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa sul Coronavirus nell’aula del Senato. “Per il Coronavirus si guarisce rapidamente e spontaneamente nell’80% dei casi, e nel 15% dopo regolari cure sanitarie. Solo il 5% presenta problemi molto gravi ed il tasso di letalita’ e’ poco sopra il 2% ed in larghissima parte legato alle preesistenti condizioni morbose di soggetti anziani“. “Perche’ allora ci preoccupiamo tanto del Coronavirus? Perche’ – ha spiegato – ad un basso tasso di letalita’ corrisponde un tasso significativo di contagio che in presenza di una diffusione incontrollata del virus potrebbe colpire soprattutto la popolazione piu’ debole e piu’ anziana e sovraccaricare i nostri presidi sanitari. Per questo bisogna continuare a fare tutto cio’ che e’ necessario per limitare la diffusione del contagio“. “Nelle prossime settimane sara’ decisivo, insieme al lavoro delle istituzioni, il comportamento individuale di ciascuno di noi. Seguire le regole di igiene e le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ fondamentale per vincere questa sfida. Con la piena fiducia nella nostra comunita’ scientifica, con una solida collaborazione istituzionale, con determinazione e tempestivita’ nella realizzazione dei provvedimenti necessari, supereremo, tutti insieme, questa emergenza“.