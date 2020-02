Coronavirus: l’Australia si prepara all’epidemia, varato piano

L’Australia ha annunciato un piano, nel caso in cui nel Paese dovesse registrarsi un’epidemia di Coronavirus: il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che le notizie sulla diffusione del virus nel mondo hanno fatto scattare misure di emergenza in ospedali, scuole e strutture di assistenza agli anziani.

Il piano estende per un’altra settimana il divieto di ingresso nel Paese a stranieri provenienti dalla Cina, mentre cittadini e residenti in Australia possono entrare ma dovranno restare in isolamento per due settimane.

La polizia di frontiera intensificherà i controlli negli aeroporti. Gli ospedali stanno preparando reparti specifici per i contagiati

In Australia, secondo i dati ufficiali, i casi confermati di contagio di coronavirus sono finora 15 senza alcuna vittima.