Coronavirus: l’Irlanda salta il match del Sei Nazioni con l’Italia

Non si giochera’ l’incontro del Sei Nazioni di rugby tra Irlanda e Italia, in programma sabato 7 marzo a Dublino. Lo ha reso noto la federazione rugby irlandese, annunciando di aver accolto la raccomandazione del ministro della salute su indicazione del Team di emergenza della sanita’ pubblica irlandese.

“Cominceremo immediatamente a lavorare con i nostri partner del Sei Nazioni per esaminare la possibilita’ di riprogrammare le partite, contando di avere novita’ gia’ nei prossimi giorni”, si sottolinea nella nota diffusa dalla federazione irlandese (Irfu). Il provvedimento di sospensione riguarda anche le partite tra le nazionali femminili e Under 20, che fanno parte del programma di incontri del fine settimana 6-8 marzo. E’ stata la stessa federazione irlandese a sollecitare un incontro con il ministro della salute irlandese per avere chiarimenti sul da farsi.