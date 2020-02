Coronavirus, l’Italia si ferma: annullato il Festival del giornalismo a Perugia, a Napoli controlli di salute per chi partecipa ai concorsi

L’edizione 2020 del Festival internazionale del giornalismo di Perugia è stata annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo annunciano gli organizzatori nel sito internet della manifestazione. “Ci scusiamo per i disagi, ma salvaguardare la salute e la sicurezza dei presenti e’ la nostra massima priorità“, spiegano.

“Il Festival internazionale del giornalismo 2020 – si legge in particolare nel sito – è annullato. Ci scusiamo per i disagi che questa decisione potra’ causare. Ma salvaguardare la salute e la sicurezza degli speaker, del pubblico, dei volontari, dello staff, dei fornitori, così come dei cittadini di Perugia e’ la nostra priorita’. Il Festival 2021 si terra’ a Perugia dal 14 al 18 aprile”. L’edizione 2020 era in programma dal primo al 5 aprile.

A Napoli concorsi nonostante la paura Si sono svolti e conclusi regolarmente i test di selezione dei concorsi banditi dalla ASL Napoli 2 Nord per psicologi, tecnici di laboratorio e tecnici della prevenzione. In tempi di emergenza da coronavirus, per garantire la massima sicurezza ai concorrenti, l’Asl ha allestito un banco di registrazione dedicato a quanti provenivano da fuori regione.

A loro, circa 40, un infermiere e un medico hanno somministrato un questionario, finalizzato a raccogliere informazioni circa la zona di provenienza. Ai concorrenti provenienti da zone a rischio e’ stata misurata la febbre. Il protocollo adottato prevedeva che al di sopra dei 37 , il medico e gli infermieri avrebbero invitato il candidato a chiamare il 118. Alla selezione si sono presentati 3mila concorrenti da tutta Italia.

Chi superera’ i test svolti sara’ ammesso alle prove di concorso. A quanto comunica l’azienda sanitaria, tutte le operazioni si sono svolte nella piena regolarita’ ed in un clima estremamente sereno e i concorrenti campani hanno assicurato un’accoglienza “calorosa e cordiale” ai colleghi provenienti da fuori regione.

“Queste giornate testimoniano quanto sia importante non farsi fermare dalle fobie che in queste ore rischiano di modificare il nostro stile di vita – dice Antonio D’Amore, direttore generale Asl Napoli 2 Nord – Come Asl abbiamo voluto fortemente che queste prove si realizzassero. Siamo operatori sanitari e dobbiamo saper gestire con razionalita’ e fondatezza scientifica questi fenomeni. A tutti i candidati presenti in queste giornate vanno i miei migliori auguri. Un particolare ringraziamento rivolgo agli operatori dell’Asl che con abnegazione e serieta’ hanno portato a termine questo lavoro”.

Al termine delle prove selettive l’ASL Napoli 2 Nord assumera’ 10 psicologi, 10 tecnici di laboratorio e 8 tecnici della prevenzione. Le graduatorie avranno una validita’ di due anni e saranno utilizzabili da tutte le aziende sanitarie e ospedaliere campane.

Raccontiamo il Paese, in campo i big della comunicazione “Il nostro Paese: raccontiamolo insieme, raccontiamolo meglio”: nei giorni dell’emergenza Coronavirus, che investe di responsabilità anche il fronte dell’informazione e che evidenzia anche la necessita’ di una corretta percezione in Italia e all’estero, tre importanti societa’ di comunicazione offrono “gratuitamente” le loro competenze ed esperienze, un “supporto alle istituzioni”, per “contribuire a costruire insieme un racconto diverso da cio’ che stiamo vivendo”.

Con un pagina sui principali quotidiani nazionali Luca Barabino per Barabino & Partners, Auro Palomba per Community, Giuliana Paoletti per Image Building – “per pura passione e senso del dovere verso il Paese che amiamo”, scrivono – offrono cosi’ la disponibilita’ a contribuire gratuitamente con il loro lavoro a “costruire insieme un racconto diverso da cio’ che stiamo vivendo”. E’ una iniziativa che nasce dalla constatazione che “gli sforzi di questi giorni nel raccontare il nostro Paese, la nostra salute e la nostra efficienza nell’affrontare la crisi non sono andati a buon fine”, che “fino a qualche ora fa ci si e’ preoccupati di cogliere la sensazionali della situazione, senza apparentemente calcolare le conseguenze di una comunicazione non ponderata”: serve ora “un racconto che restituisca fiducia, progettualita’, rispetto e senso di comunita'”.