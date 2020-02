Coronavirus: l’Olanda vieta i viaggi verso il Nord Italia, i controllori dei treni francesi scendono al confine

I controllori dei treni francesi sulla linea Parigi-Milano scenderanno dai convogli al confine a partire da oggi, a causa della situazione coronavirus in Italia: lo ha deciso la SNCF, secondo quanto riferito dalla radio RTL. Second l’emittente, i controllori scenderanno alla frontiera, a Modane, e daranno le consegne ai loro colleghi italiani, che proseguiranno sul percorso

Nel Regno Unito una scuola ha chiuso e un’altra ha sospeso i corsi del suo ultimo anno dopo il rientro di gruppi di studenti dalla settimana bianca in Italia: i due istituti scolastici, riporta SkyNews, sono entrambi nel Cheshire. Richard Pollock, preside della Cransley School a Northwich, ha inviato un messaggio ai genitori annunciando che la chiusura si protrarrà per il resto della settimana dopo il viaggio di studenti e professori a Bormio la settimana scorsa.

Le autorità olandesi hanno ordinato ai propri cittadini di non recarsi nei paesi dell’Italia maggiormente interessati dai casi di contagio di Coronavirus (Si tratta degli 11 comuni focolaio).

In una nota il governo olandese ha messo in guardia i propri cittadini diretti in Italia di aspettarsi maggiori controlli alle frontiere e restrizioni agli spostamenti in alcune precise aree. Il ministero chiede agli olandesi di informarsi con attenzione prima di recarsi in Italia.