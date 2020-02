Coronavirus in Lombardia: nel weekend la decisione sulle scuole chiuse

La decisione sulle scuole chiuse o meno in Lombardia sarà presa nel fine settimana: lo ha precisato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Rtl.

Fontana ha spiegato che per vedere i risultati delle ordinanze ci vuole una settimana e dunque “ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un’inversione o e’ troppo presto“. Medesimo discorso per l’apertura degli stadi.