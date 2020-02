Coronavirus, l’OMS: “il farmaco antivirale Remdesivir è la terapia più promettente”, già in uso in Italia

Un farmaco antivirale sperimentale di Gilead Sciences potrebbe essere la soluzione migliore per il trattamento del Coronavirus: lo ha affermato il capo missione in Cina dell’OMS Bruce Aylward. Il remdesivir, medicinale originariamente sviluppato per combattere il virus Ebola, è attualmente in fase di sperimentazione clinica su pazienti con Coronavirus in Cina.

L’Oms prevede che i dati del test saranno disponibili entro poche settimane.

Il farmaco è lo stesso utilizzato, insieme a una combinazione di altri due antivirali, sui pazienti con Covid-19 in Italia.

“Al momento esiste un solo farmaco che riteniamo possa avere una reale efficacia e questo farmaco è remdesivir,” ha spiegato Aylward durante una conferenza stampa a Pechino.

Il portavoce di Gilead Sciences – riporta Pharmaceutical Technology – ha dichiarato che i due studi in corso in Cina, “uno su pazienti con malattia grave e un altro su pazienti con malattia moderata, stanno attualmente arruolando partecipanti e prevediamo di avere i risultati ad aprile“.