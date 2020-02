Coronavirus, l’ONU: “poco tempo per fermare la pandemia, preoccupati per l’Africa”. Primo caso in Islanda, è uomo tornato dall’Italia

“Questo e’ il momento di chiedere ai governi di fare tutto il possibile per fermare la trasmissione, e di farlo ora. Non siamo ancora in una pandemia, ma la finestra di opportunita’ per evitarlo si sta restringendo”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sul Coronavirus. “La mia preoccupazione riguarda soprattutto i Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa”, ha aggiunto.

Coronavirus, primo caso in Islanda: è uomo rientrato dall’Italia

Le autorita’ islandesi hanno riferito di un primo caso di infezione da coronavirus nel Paese. E’ un uomo rientrato dall’Italia e che ha soggiornato “fuori da una delle zone a rischio”. L’uomo, un ottantenne islandese, “non e’ gravemente malato ma presenta sintomi tipici della malattia di Covid-19”, ha dichiarato il dipartimento della protezione civile in una nota. Attualmente e’ in cura presso il Landspitali University Hospital Center, nella capitale Reykiavik.

Dalla Nigeria all’Islanda, tutti i casi legati all’Italia

Italiani in viaggio all’estero per lavoro o turismo o stranieri rientrati nei loro Paesi dopo avere soggiornato nelle Regioni italiane colpite, e che hanno portato con loro il coronavirus: si allunga giorno dopo giorno la lista dei Paesi – gia’ quasi una ventina – in cui i primi casi di contagio sono legati in qualche modo all’Italia.