Coronavirus: Lufthansa riduce voli, -25% breve e medio raggio

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Anche Lufthansa decide di ridurre il numero dei voli a causa dell’emergenza coronavirus e del conseguente calo della domanda. Lo riferisce in una nota la compagnia tedesca spiegando che i voli a breve e medio raggio saranno “ridotti fino al 25%” nelle prossime settimane mentre il numero degli aerei a lungo raggio del gruppo non in servizio “aumenta da 13 fino a 23”. Allo studio della compagnia anche “la possibilità di ridurre l’orario di lavoro” in alcune aree. Per ora, spiega Lufthansa, “non è ancora possibile stimare l’impatto finanziario”.