Coronavirus: a Malpensa controlli su tutti voli dalle 18

All’aeroporto di Malpensa scatteranno dalle 18 circa i controlli per il contagio da Coronavirus, su tutti i voli internazionali in arrivo.

La misura è stata decisa questa mattina.

Nello scalo saranno resi operativi tre “canali di controllo”, presidiati dai sanitari, lungo gli arrivi del Terminal 1 e uno al Terminal 2. Stessa misura anche a Linate dove il canale di controllo sarà uno.

In attesa dell’arrivo degli scanner termici, a Malpensa e Linate saranno usati dei termometri digitali ‘a pistola’.