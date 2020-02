Coronavirus: Mattarella ribadisce linea, responsabilità e unità senza polemiche (2)

(Adnkronos) – Concetti manifestati al governatore lombardo e che Mattarella aveva già espresso nella dichiarazione di sabato scorso, quando aveva sottolineato la “riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate” e la vicinanza “a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia”.

Affermazioni che naturalmente vanno di pari passo con l’auspicio che continua ad animare il Capo dello Stato, vale a dire che “senso di responsabilità e unità di impegno” da parte di tutte le istituzioni non vengano mai meno, evitando quindi polemiche che rischiano di indebolire oggettivamente l’efficacia della risposta da dare per tutelare la “salute dei nostri concittadini”.

E’ quindi necessario continuare a muoversi nella stessa direzione, anche per agevolare quella “piena collaborazione di tutta la popolazione secondo le indicazioni delle autorità sanitarie” richiamata sempre sabato scorso da Mattarella.