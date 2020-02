Un medico italiano, in vacanza nel sud di Tenerife, è stato riconosciuto positivo al Coronavirus. L’uomo si era recato in una clinica privata perchè ammalato, hanno riferito autorità locali. Il paziente è attualmente in isolamento presso la clinica Quiron Sur di Adeje. Questo è il terzo caso rilevato in Spagna, sebbene le altre due persone siano già state dimesse.