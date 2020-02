Coronavirus: a Milano positivo un dipendente Unicredit

UniCredit ha ricevuto conferma che un dipendente con sede a Milano, in piazza Gae Aulenti, è risultato positivo al coronavirus.

“Questo dipendente, dopo essere stato in contatto con un caso sospetto, era in quarantena, nell’attesa dei risultati definitivi del test, da venerdì 21 febbraio”, rende noto l’istituto di credito. UniCredit “è in continuo contatto con il dipendente colpito dal virus per assicurare che riceva tutto il supporto possibile e gli augura pronta guarigione”.

Come misura precauzionale il gruppo “ha deciso domenica 23 febbraio di chiudere il piano della torre A di Piazza Gae Aulenti in cui il collega lavorava. Il piano è stato disinfettato in profondità e rimarrà non accessibile fino a nuovo avviso. Sempre in via precauzionale, lunedì UniCredit ha contattato tutti i colleghi che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la persona, consigliando loro di porsi in quarantena per 14 giorni e di seguire i consigli delle autorità sanitarie”.