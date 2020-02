Coronavirus, Ministro Azzolina: “Solo i medici decidono chi deve restare a casa”

“Se gli studenti rientrati dalla Cina devono restare a casa o meno, lo decidono i medici“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a La Stampa in merito alla circolare emessa dal Ministero della Salute. “Solo gli studenti che non presentano sintomi possono scegliere se andare a scuola o rimanere a casa,” ha precisato il Ministro. Per gli studenti italiani non esiste alcun “pericolo, perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica, non scolastica“. “Solo nel caso in cui i medici delle Asl rilevino delle controindicazioni, si può impedire la frequentazione. L’Istituto Superiore di Sanità e il centro Spallanzani, insieme al ministero della Salute, hanno deciso che queste sono le massime precauzioni necessarie e io mi fido del loro lavoro. Si devono fidare tutti delle autorità sanitarie. Hanno già dimostrato quanta bravura ci sia tra i nostri medici“.