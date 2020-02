Coronavirus, Ministro Speranza: in Italia “abbiamo assunto misure rigorose”

“Dobbiamo lavorare insieme per prevenire la diffusione” del nuovo Coronavirus “con tempestività e coraggio, con politiche di prevenzione“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Bruxelles, in occasione del vertice dei ministri della Salute dell’Unione europea. Durante l’intervento, Speranza ha ricordato che “noi in Italia abbiamo assunto misure rigorose, seguendo il principio di massima cautela e massima precauzione. Abbiamo sospeso tutti i voli diretti da e per la Cina, e abbiamo controlli serrati in tutti i porti e gli aeroporti del nostro Paese“. “E’ evidente che la partita fondamentale per fermare questo virus si gioca in Cina, ma noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rallentare e fermare la diffusione globale“.

“Secondo i nostri studi che abbiamo condotto in queste settimane, si può arrivare a un paziente su 5, quasi il 20%, che” a causa dell’infezione, “può avere bisogno di terapia intensiva e assistenza respiratoria. Sono numeri che possono mettere in difficoltà anche servizi sanitari nazionali importanti e solidi come quelli che ci sono in Ue“.

“Credo che l’Europa debba dare una risposta forte e unitaria” contro l’epidemia, “nel pieno sostegno del Governo cinese, di cui apprezziamo il lavoro straordinario condotto in questi giorni e con cui dobbiamo avere la più stretta e la più piena collaborazione“.