Coronavirus: al via la missione guidata dall’Oms a Wuhan

La missione guidata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per far fronte alla diffusione del coronavirus sarà a Wuhan, epicentro dell’epidemia in Cina. Il team ha già lavorato a Pechino, Sichuan e Guangdong. In campo esperti del Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattia e dell’Istituto sanitario americano, oltre che esperti provenienti da Singapore, Corea del sud, Giappone, Nigeria, Germania e Russia. Si tratta di esperti in epidemiologia, virologia, sanità pubblica, controllo dell’epidemia e direzione clinica.