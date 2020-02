Il Coronavirus nel Mondo: nuovo caso in Svizzera, 43 contagi in Spagna e 4 bimbi positivi in Germania

Primo caso di infezione da coronavirus diagnosticato nel canton Berna, a Bienne: si tratta di una 21enne ritornata una settimana fa da Milano. La donna si trova in ospedale in isolamento. Avrebbe tosse e mal di gola da martedì 25 febbraio, ma non la febbre.

Giovedì 27 febbraio si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Bienne, dove è attualmente ricoverata, spiegano oggi in una nota le autorità del canton Berna. Il nuovo caso di coronavirus è stato confermato nella tarda serata di ieri dalla verifica effettuata presso il Centro nazionale di riferimento di Ginevra.

Nel canton Berna sono stati finora registrati oltre 120 casi sospetti risultati negativi. In alcuni casi sono ancora in corso verifiche.

Coronavirus: i contagi in Spagna sono 43

In Spagna il numero dei casi accertati di coronavirus è salito a 43. Gli ultimi 2 sono stati segnalati in Catalogna: uno dei due, una 52enne di Girona, era stata in Italia di recente. L’altro proveniva da Sant Cugat, nord di Barcellona, in stretto contatto con uno dei contagiati segnalati in precedenza.

Attualmente restano in quarantena 41 persone, 2 invece sono guarite.

Germania: maestra contagiata, quattro bimbi positivi

Almeno quattro bambini che frequentavano l’asilo dove insegna la maestra tedesca contagiata dal coronavirus nei giorni scorsi, sono risultati positivi ai test: lo riporta Dpa. I bambini, che frequentano la struttura nel land del Nordreno-Vestafalia, in Germania, sarebbero in buone condizioni.