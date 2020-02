Coronavirus, si aggrava il bilancio con 1.523 morti: Niccolò è arrivato in Italia, “rimpatriati tutti gli italiani che volevano tornare”

Il bilancio dei morti per il Coronavirus in Cina si è aggravato a 1.523, con altre 143 vittime nel giorno di San Valentino. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalle autorita’ di Pechino, i totale dei casi e’ arrivato a 66.492.

Sono 66.492 i casi di Coronavirus ufficialmente confermati in Cina. Il People’s Daily China ha twittato i numeri più aggiornati: al totale vanno aggiunti 56 casi a Hong Kong, 10 a Macao e 18 a Taiwan.Rispetto al precedente bollettino della China’s National Health Commission, che era fermo a 63.851 casi, si registra un incremento di 2.641. Un dato che, per quanto possa fare impressione in valore assoluto, rappresenta un significativo rallentamento nella diffusione del virus. Nella giornata precedente i nuovi casi erano stati oltre 4mila, due giorni fa addirittura oltre 15mila.

“Niccolò è ritornato in Italia”

E da poco atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo KC 767A dell’Aeronautica militare con a bordo Niccolò, il 17enne friulano che per ben due volte non aveva potuto fare rientro con gli altri nostri connazionali, rimpatriati nelle scorse settimane, a causa della febbre. Ad accogliere l’arrivo del ragazzo, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Pratica di Mare. Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook, dopo l’atterraggio Pratica di Mare l’aereo KC 767A dell’Aeronautica militare con a bordo Niccolò, il 17enne italiano evacuato da Wuhan. “Faccio i migliori auguri a Niccolò, gli auguro ogni bene”

Nonostante le analisi avessero escluso un contagio da Coronavirus, a causa dei protocolli che prevedono lo stop alla partenza in caso di sintomi come la febbre, al giovane era stato impedito di imbarcarsi con gli altri italiani rimpatriati con due voli militari nelle scorse settimane. Per questo motivo, con l’obiettivo di evitare ulteriori stop alla partenza, stavolta per il 17enne è stato organizzato un volo speciale in bio-contenimento ossia su una speciale barella isolata.

Per Niccolò è stato utilizzato lo stesso protocollo con il quale è stato rimpatriato dalla Sierra Leone un connazionale con una grave forma di tubercolosi polmonare resistente a ogni trattamento farmacologico. Si tratta di una barella speciale protetta da un involucro di Pvc che permette l’osservazione e il trattamento del paziente in isolamento (gestito da un’equipe medica) con potenti filtri che impediscono il passaggio di particelle potenzialmente infette. L’isolamento, sempre da protocollo, proseguirà anche durante il suo imminente trasferimento in ospedale con una speciale autoambulanza.

Niccolò, è arrivato allo Spallanzani di Roma. Atterrato a Pratica di Mare è stato portato in ambulanza scortato da auto della polizia, un mezzo dell’esercito e dei vigili del fuoco. Allo Spallanzani sarà ricoverato per la quarantena e sottoposto ad altri controlli.

Di Maio: “Completato il rimpatrio degli italiani”

L’Italia ha completato il processo di rimpatrio degli italiani in Cina e rinnova la vicinanza al popolo cinese per lo sforzo che sta portando avanti nella battaglia contro l’epidemia di Coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Pomezia, Roma), dove si è recato per attendere l’arrivo di Niccolò.

Nella conferenza stampa seguita all’arrivo del giovane, Di Maio ha ringraziato l’ambasciata d’Italia a Pechino, l’ambasciatore Luca Ferrari, le forze armate e la Protezione civile guidata da Angelo Borrelli per gli sforzi profusi per il rimpatrio degli italiani. “Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione degli italiani. Non ci sono più italiani che hanno fatto richiesta di essere rimpatriati, li abbiamo rimpatriati tutti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, sottolineando che l’Italia si sta attenendo a profili di sicurezza rigorosi.

“Massima collaborazione dalle autorità cinesi”

“Collaborazione massima con le autorità cinesi, sono state pienamente disponibili nonostante le difficolta’ che stanno vivendo”. Lo ha detto il ministro degli Eteri Luigi Di Maio, a Pratica di Mare per accogliere Niccolò, il 17enne di Grado rientrato da Wuhan. “Se il Boeing è arrivato oggi e non giovedi’ era semplicemente un problema di slot“, ha aggiunto.

“Valutiamo ogni possibilità per gli italiani sulla nave”

“L’Unità di crisi sta sentendo tutti gli italiani a bordo della Diamond Princess. Nessuno di loro presenta sintomi o fa sospettare che ci possa essere un sintomo legato al coronavirus”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Pratica di Mare per accogliere Niccolo’, il 17enne di Grado rientrato da Wuhan. “Valuteremo tutte le possibilità ed eventuali azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali“, ha aggiunto.