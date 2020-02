E’ morto in seguito al contagio da coronavirus l’ex ambasciatore dell’Iran in Vaticano, Hadi Khosroshahi. Lo rendono noto i media della Repubblica islamica. Tra le persone contagiate vi sono anche la vice presidente, Masoumeh Ebtekar, e il presidente della commissione per la sicurezza nazionale e gli affari esteri del Parlamento iraniano, Mojtaba Zolnour.