Un terzo passeggero della nave da crociera Diamond Princess, che si trova in quarantena in un porto del Giappone, è morto dopo aver contratto a bordo il nuovo coronavirus della polmonite. Lo ha reso noto il ministero della Sanità a Tokyo. L’uomo, un giapponese di circa 80 anni, era stato trasferito dalla nave a un ospedale locale dopo che era risultato positivo al Covid-19. Il governo non ha spiegato quando l’uomo si fosse ammalato né quando avesse cominciato le cure.