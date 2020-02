Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – “Ho voluto che all’incontro con i prefetti fosse presente anche Leoluca Orlando in quanto presidente Anci sicilia, proprio perché in questa fase molto difficile sono i sindaci a porsi mille domande, poiché le notizie che arrivano da Roma spesso appaiono frammentarie e a volte in contraddizione”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’orleans.