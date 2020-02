Coronavirus, nave da crociera in quarantena in Giappone: sito web porno offre libero accesso ai passeggeri per combattere la noia

Il coronavirus cinese che ha ucciso più di 1.000 persone e contagiato oltre 45.000 individui. E la paura cresce anche tra i passeggeri della nave da crociera Diamond Princess, bloccata in quarantena da giorni davanti alle coste di Yokohama dopo che un uomo di Hong Kong a bordo della nave è risultato positivo al test per il coronavirus. Il numero di casi confermati a bordo della nave, nel frattempo, è salito a 174, secondo gli ultimi dati.

Anche se non c’è una cura per la malattia, ai passeggeri a bordo della nave è stata offerta una cura almeno contro la noia: sessioni webcam gratis con pornostar. Il sito per adulti CamSoda, infatti, sta offrendo alle quasi 3.700 persone bloccate sulla Diamond Princess accesso gratuito alle sue modelle. “Non stanno facendo i conti solo con la paura dell’infezione, che è terrificante, ma anche con la noia. Amiamo le crociere come chiunque altro, ma senza attività o interazione umana, la noia deve essere opprimente”, ha detto Dary Parker, vicepresidente di CamSoda. “Nel tentativo di distrarre le loro menti dal coronavirus e aiutare con la noia, stiamo offrendo ai passeggeri e all’equipaggio la possibilità di divertirsi in un ambiente sicuro e controllato con il camming”, ha aggiunto.