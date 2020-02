Coronavirus, Niccolò: “Grazie a tutti, con le precauzioni è possibile evitare contagi”

“Volevo ringraziare tutta la dirigenza e il personale dello Spallanzani che in queste due settimane mi ha assistito e a tutte quante le istituzioni che hanno reso possibile il mio rientro in Italia (ministri, Farnesina, Regione Lazio, Ambasciata d’Italia a Pechino, Intercultura e tutti i volontari di Wuhan). Io adesso sto bene, sono contento di poter ritornare a casa da parenti e amici. Quello che mi sento di dire, avendo vissuto questa esperienza, è che con le dovute precauzioni si possono evitare i contagi. Ringrazio tutti“: questo il messaggio che Niccolò ha voluto mandare uscendo dal nosocomio romano.

Il giovane veneto è stato in quarantena da quando è rientrato da Wuhan ed è stato dimesso oggi dallo Spallanzani.