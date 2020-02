Coronavirus, Niccolò negativo al test: resta ricoverato in isolamento

“Il test al Coronavirus effettuato presso l’Inmi Spallanzani su Niccolò, il ragazzo italiano rimpatriato questa mattina dalla Cina, è risultato negativo. Il giovane completerà ora il periodo di ricovero in isolamento“. Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto bazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I prossimi giorni, dunque, li trascorrerà in una stanza dell’istituto Spallanzani: potrà comunicare al di la’ del vetro attraverso un citofono. A fargli compagnia libri, tablet e cellulare con cui potrà comunicare per sentirsi meno solo. Potrà leggere, studiare, ascoltare musica e mangiare quello che vuole. “Sono felice di essere tornato in Italia“, avrebbe detto a chi ha avuto modo di parlare con lui qualche istante