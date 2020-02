Coronavirus, Niccolò domani in Italia: allo Spallanzani pronta una stanza-isolamento

Torna in Italia Niccolò, il 17enne di Grado che domani mattina tornerà in Italia con un volo speciale da Wuhan. Ad attenderlo gli esperti dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Per lui pronta una stanza d’isolamento, con tutti i servizi che l’ospedale ha offerto fino ad oggi ai suoi pazienti in quarantena.

Il giovane, che è stato bloccato in Cina anche per un stato febbrile, sarà sottoposto a tutti i controlli medici necessari e probabilmente anche al test per la Sars-Cov-2. Il ragazzo è risultato negativo ai test eseguiti in Cina già due volte.