Coronavirus, notizie catastrofiche dall’Iran: “210 morti, migliaia di contagi, epidemia fuori controllo”

Il focolaio di Coronavirus dell’Iran spaventa tutto il mondo: mentre il bilancio ufficiale fornito dalle autorità iraniane è fermo a 388 contagiati e 34 morti, secondo una nota appena pubblicata dalla BBC la situazione nel Paese islamico sarebbe molto, ma molto più grave. Fonti interne al sistema sanitario del Paese, infatti, hanno riferito alla BBC Persian un bilancio molto più grave, con migliaia di infetti e almeno 210 morti accertate. Soltanto la Cina, nel mondo, ha un numero maggiore di vittime. La maggior parte dei morti proviene dalla capitale Teheran, e quindi non più soltanto dalla città di Qom dove l’epidemia era iniziata per il contatto tra alcuni cinesi che lavorano nella città situata nel settore occidentale del Paese.

Il governo iraniano ha già negato di nascondere la verità sul numero di persone colpite, ma proprio oggi ha disposto la chiusura del parlamento fino a data da destinarsi. Diversi deputati sono già risultati positivi e un’epidemia fuori controllo nel Paese spaventa le comunità internazionali perchè potrebbe far precipitare la situazione a livello planetario. Fausto Baldanti, virologo dell’università degli Studi di Pavia, Policlinico San Matteo, ha spiegato che “Siamo di fronte a una situazione nuova. Per la prima volta si verifica un’epidemia di queste dimensioni nel mondo. Non è un fenomeno locale, ma sta coinvolgendo l’intero pianeta ed è nato meno di 2 mesi fa“, ha precisato.