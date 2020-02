Coronavirus: il numero di vittime supera quota 1000, oltre 42.600 i contagiati. “Passerà entro aprile”

Il numero di infezioni confermate nell’epidemia di Coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati: si tratta dell’ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal governo cinese, che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita.

Il bilancio totale nazionale è di 1.016 morti.

Nel frattempo, secondo l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, un possibile vaccino contro il virus delle vie respiratorie è stato testato su animali. Xinhua ha citato il portale yicai.com, che avrebbe ricevuto l’informazione da fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie: si tratterebbe di un vaccino mRNA (funzionante attraverso molecole di “RNA messaggero”) e sarebbe già stato iniettato a più di 100 topi.

Per quanto riguarda i casi esteri, i test dei passeggeri a bordo della nave da crociera “Diamond Princess“, in quarantena a Yokohama, in Giappone, hanno accertato ieri ben 65 nuovi casi di infezione da coronavirus, che portano il totale a bordo della nave a 135. A bordo della nave da crociera ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi.

Nuovi timori sono legati alla diffusione dell’epidemia da coronavirus arrivano da un nuovo studio, che ha dimostrato che il periodo di incubazione potrebbe arrivare a 24 giorni ed essere quindi più lungo di 14, come si riteneva finora. Inoltre la febbre – fino ad ora considerata uno dei primi sintomi – si manifesta solo nel 43,8% dei pazienti al momento della prima visita mentre la percentuale sale all’87,9% dopo il ricovero in ospedale. Sono le conclusioni di una ricerca condotta da 37 ricercatori provenienti da ospedali e scuole di medicina cinesi, tra cui l’epidemiologo Zhong Nanshan, noto per il suo impegno durante l’epidemia di Sars (2002-2003).

Il presidente Donald Trump, durante un evento alla Casa Bianca, riferendosi all’epidemia di coronavirus, ha dichiarato: “Ho avuto un lungo colloquio con il presidente Xi Jinping due notti fa e lui è molto fiducioso. Pensa che entro aprile o durante il mese di aprile il caldo ucciderà questo tipo di virus“