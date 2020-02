Coronavirus, nuova vittima in Italia: il bilancio sale a 4 morti, “nessuno pensava che la diffusione fosse così aggressiva”

Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, è la quarta vittima in Italia: si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

“Ultimo aggiornamento dalla sala operativa, i contagiati sono 165 e numero sta ancora aumentando ma siamo convinti che con l’ordinanza condivisa ieri con scienziati, medici e infettivologi dai prossimi giorni la diffusione inizierà a rallentare e a sospendersi“: lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio Anch’io.

L’uomo deceduto per coronavirus a Bergamo era “una persona anziana con altre patologie“.

Ancora non si sa per quale motivo il contagio da Coronavirus si sia concentrato nell’area del basso lodigiano che ora è stata isolata: il presidente della Lombardia, a Radio anch’io su Radio Rai 1 ha dichiarato che “non si riesce a capire perché in quella zona“. “Da quando abbiamo scoperto il primo caso non sono stati fatti errori” ha aggiunto, ribadendo che appare “strano a tutti una diffusione così rapida“.

“Aspettiamo gli esiti dei provvedimenti assunti che contribuiranno a rallentare e poi interrompere questo contagio,” ha affermato Fontana intervenendo su radio RTL. Ammettendo che “nessuno pensava fosse così aggressiva la diffusione“.

Da Palazzo Lombardia fanno sapere come coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.