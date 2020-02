Coronavirus: nuovi casi accertati in Germania. Morta italiana in Austria, si sospetta contagio

Due nuovi casi di Coronavirus in Germania, nel Baden-Württemberg e nel NordReno Westfalia: le condizioni del primo paziente affetto nel NordReno Westfalia restano critiche. Anche la moglie del paziente resta un caso sospetto. Lunedì l’uomo è stato ricoverato in un ospedale di Erkelenz nel distretto di Heinsberg vicino ad Aquisgrana e isolato nell’unità di terapia intensiva. La notte scorsa è stato trasferito all’ospedale universitario di Duesseldorf. Secondo le informazioni raccolte dalla Dpa, il paziente ha circa 40 anni e ha una precedente condizione medica. L’altro nuovo caso segnalato in Germania riguarda un 25enne nel Baden-Wuerttemberg, distretto di Goeppingen che si sospetta possa essere stato contagiato durante un viaggio in Italia, a Milano.

Coronavirus: italiana morta in Austria, forse contagio

Una turista italiana di 56 anni del Friuli-Venezia Giulia è morta la scorsa notte in un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria: lo riporta l’agenzia di stampa Apa. La donna si trovava in villeggiatura in Carinzia.

Il medico del pronto soccorso non ha escluso un caso di Coronavirus ed ha effettuato un tampone. Il residence è stato chiuso e gli ospiti non possono lasciare l’edificio (saranno anche loro sottoposti a controlli).

Si tratta di una donna residente in provincia di Udine, riferisce l’agenzia austriaca Apa.

