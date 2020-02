Coronavirus, nuovi casi al Nord Italia: il bilancio sale a 229 contagiati, “ma sono tutti nella zona rossa. Non ci sono nuovi focolai”

Continua ad aumentare il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus al Nord Italia: il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha appena fornito l’aggiornamento pomeridiano e ha comunicato che il numero delle persone contagiate è salito a 229, compresi i 6 morti e il paziente considerato guarito e dimesso dall’Ospedale Spallanzani di Roma. “Tutti i deceduti avevano patologie pregresse“, ha precisato Borrelli. Si è trattato in tutti i casi di persone anziane con condizioni di salute già critiche.

Le 222 persone contagiate al momento, sono così suddivise:

101 ricoverati con sintomi

ricoverati con sintomi 27 ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni

ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni 94 in quarantena domiciliare, perchè non hanno complicazioni

Invece la suddivisione geografica è la seguente:

Lombardia 172 (5 morti)

Veneto 33 (1 morto)

Emilia Romagna 18

Piemonte 3

Lazio 3 (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso)

Borrelli ha aggiunto che tutti i nuovi contagiati si trovano nella zona rossa, quindi nelle zone del lodigiano in Lombardia e del padovano in Veneto. “Ancora non ho conferme sul possibile legame tra i due focolai“, ha aggiunto.