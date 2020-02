Coronavirus, nuovi casi in Spagna: contagiati due uomini tra cui un italiano appena arrivato da Milano

Ci sono nuovi casi confermati di Coronavirus in Spagna. Si tratta di due uomini: uno studente italiano di 18 anni ed un uomo iraniano di 28 anni risultati positivi al test, nella regione di Castilla y Leon in Spagna. Lo hanno confermato le autorità locali, spiegando che il ragazzo italiano studia a Segovia e vive in una residenza universitaria. Sono scattati i controlli sui suoi compagni, come si legge sul sito di El Pais. Il ragazzo era rientrato a Milano dal 21 al 23 febbraio e, dopo aver avuto qualche sintomo lunedì, martedì si era sentito meglio ed era tornato a frequentare i corsi all’università. In serata poi si è rivolto ad un centro medico, dove è stato sottoposto a controlli come caso sospetto. Il cittadino iraniano si trovava invece in visita alla Fundación Cidaut, nel parco tecnologici di Boecillo a Valladolid. Con questi nuovi casi sale a 23 il numero dei pazienti positivi al Coronavirus in Spagna, uno dei quali descritto come “relativamente grave” dalla direttrice generale della Sanità Pubblica di Madrid, Yolanda Fuentes, che ha spiegato che si tratta di un 77enne con patologie pregresse.