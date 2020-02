Coronavirus, nuovi casi nel Regno Unito: “Hanno avuto contatti con italiani”

Le autorità sanitarie britanniche hanno confermato due nuovi casi di Covid-19, portando il totale dei casi di contagio nel Paese a 15.

In particolare, gli ultimi due casi sono stati rilevati tra le persone che hanno viaggiato in Italia e a Tenerife: lo ha riferito il dipartimento della Salute. I due pazienti sono stati trasferiti nei centri specializzati per le malattie infettive del Royal Liverpool Hospital e del Royal Free Hospital di Londra.

Uno dei contagiati arriva da Tenerife, dove un albergo è in quarantena dopo che il virus è stato individuato in quattro turisti italiani, mentre l’altro era “passato per l’Italia“, ha precisato il chief medical officer Chris Whitty.