Coronavirus, nuovi contagi in Lombardia e Veneto (anche minori): l’epidemia in Italia durerà “almeno fino a primavera avanzata”

E’ arrivato a 259 il numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia e “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera“: lo ha dichiarato ad Omnibus su La7 il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo): l’assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all’ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus “ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie“.

Per quanto riguarda il Veneto “abbiamo 13 contagiati in più rispetto a ieri. In tutto sono 58 i casi e due persone hanno perso la vita“: lo ha dichiarato il presidente Luca Zaia, a Uno Mattina. “Ricordo che la signora di ieri era già in condizioni pregiudicate, è morta con il Coronavirus e non per il Coronavirus“.

Liguria: la sala operativa della protezione civile regionale in assetto di allerta

La sala operativa della protezione civile regionale in viale Brigate Partigiane a Genova entra da oggi in assetto di allerta per la gestione dell’emergenza Coronavirus: lo ha deciso il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone per rispondere alle necessità del territorio.

“La sala operativa che è sempre aperta h24, si attrezzerà ulteriormente con personale di sala qualificato che supporterà i comuni che ne avranno bisogno e tutte le strutture che ospiteranno le persone che sono o saranno poste in quarantena obbligatoria“, fa sapere la Regione.

La virologa Ilaria Capua: l’epidemia “durerà fino a primavera avanzata”

L’epidemia di coronavirus in Italia durerà “almeno fino a primavera avanzata“: lo ha scritto su Twitter la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, facendo una previsione sulla durata dell’emergenza sanitaria.